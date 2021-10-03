Россиян предупредили о завершении бархатного сезона на юге страны

Море на юге России остыло, бархатный сезон можно считать завершенным. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В Сочи температура воды пока еще 21 градус, но в Анапе, например, уже всего лишь 16 градусов, подчеркнул он. В Феодосии и Евпатории она опустилась до 17 градусов. Примерно такая же на курортах Краснодарского края и Крыма сейчас температура воздуха.

По словам Вильфанда, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, то есть - тепла там ждать не стоит. При этом на севере страны в ближайшие дни установится аномально теплая для этого времени года погода, а в регионах Урала и Юго-Западной Сибири, напротив, она будет холоднее обычного.