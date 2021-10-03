Россиянам пообещали аномально снежную зиму

Россиян ждет аномально снежная зима. Об этом заявили синоптики центра "Фобос". Причина - в остановке процесса таяния льда в Арктике, сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, циркумполярный вихрь, который формируется над Северным полюсом, окажется в этом году более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты. А это, в свою очередь, приведет к смещению циклонов и росту количества вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Плюс ко всему усилится и западно-восточный перенос воздушных масс, что приведет к увеличению количества осадков.

В центре европейской части России снежный покров будет выше нормы на четверть, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири - в полтора-два раза. Больше всего снега синоптики ждут в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье и на севере Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что с 4 октября в центре России начнется "старое" бабье лето.