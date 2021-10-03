Саакашвили не удалось переиграть "Грузинскую мечту"

Определенная интрига после подсчета голосов все же сохранилась - в пяти городах, включая Тбилиси, будет проведен второй тур. В столице лидерство осталось за действующим мэром от "мечты" Кахой Каладзе, не сумевшим набрать требуемые для победы 50 процентов голосов. На втором месте кандидат от ЕНД Никанор Мелия. Выборы по стране прошли в довольно спокойном режиме, а выявленные на некоторых участках нарушения, по заявлениям ЦИК, не способны повлиять на исход голосования. Инциденты в основном были связаны со стычками сторонников разных партий на избирательных участках, в результате которых было задержано 7 человек.

Даже неожиданное появление в Грузии накануне дня голосования экс-президента Михаила Саакашвили, не сказалось на обстановке на улицах. Ни одной мало-мальски серьезной акции в его поддержку, не говоря уже о многотысячных митингах, к которым он призывал, ни в столице, ни в крупных городах страны замечено не было. И даже у тюрьмы, в которую его доставили после ареста, не собралось внушительной толпы из его сторонников.

До сих пор неизвестно, каким образом экс-президент пересек госграницу Грузии. Как утверждает местное МВД, ни через один действующий пограничный пункт контроля он не проходил, следовательно, ему предъявят обвинение в незаконном пересечении границы. Саакашвили придется ответить и по другим обвинениям. В разное время против него в Грузии возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены обвинительные приговоры. По одному делу ему заочно присудили три года, а по другому шесть лет лишения свободы.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что не намерена помиловать Саакашвили, а прокуратура не будет рассматривать вопрос о его экстрадиции на Украину. Напомним, что, будучи гражданином незалежной, Саакашвили занимает должность главы исполкома украинского национального совета реформ. В Киеве, где он обитал в последние годы, на арест отреагировали с прохладцей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о планах Саакашвили отправиться в Грузию, назвал этот поступок неправильным и дал указания соответствующим ведомствам разобраться в ситуации на общих основаниях, поскольку тот является украинским гражданином. Кстати, гражданство Украины экс-главе Грузии, которого тот лишился в 2017 году, личным указом вернул сам Зеленский, причем буквально через неделю после вступления в должность президента.

В разное время против Саакашвили в Грузии возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены обвинительные приговоры

Уже в тюрьме Саакашвили объявил голодовку, назвал себя политзаключенным и потребовал встречи с украинским консулом. Юридические тонкости пребывания экс-президента под стражей в Грузии пока не разъясняются, ведь власти страны лишили его грузинского гражданства еще в 2015 году, после того, как он в первый раз обрел гражданство украинское. Вспомнили о своем старом подопечном в американском госдепе. "Дело г-на Саакашвили станет проверкой судебной системы Грузии, и мы будем следить за тем, чтобы дело рассматривалось беспристрастно в соответствии с местным законодательством и международными обязательствами этой страны", - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан журналистам. Подобное высказывание дипломата США такого ранга, да еще и накануне дня голосования, сложно назвать уместным и может быть квалифицировано как неприкрытое давление на действующие грузинские власти и общественность.

Сам того не подозревая, Саакашвили активизировал не только сторонников оппозиции, но и тех, кто голосует за "Грузинскую мечту" и не хочет очередной цветной революции в Грузии. Впрочем, не хотят революции, похоже, и в самой оппозиции - по мере подсчета голосов в воскресенье представители ЕНД заявили, что никаких акций протеста в ближайшие дни не планируют и намерены сосредоточить свое внимание на сплочении политических сил перед вторым туром, который должен состояться в конце месяца.