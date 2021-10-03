Сенатор Пушков: Саакашвили и его сторонникам нужна помощь психиатров

В Совете Федерации России назвали очень странным письмо, которое написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В своем послании политик заявил, что к его задержанию причастна партия, сотрудничающая с Москвой.

Сенатор Алексей Пушков назвал Саакашвили "не вполне адекватным человеком", которому требуется помощь психиатра. "В политическом плане это полный бред",- добавил Пушков.

Он также выразил мнение, что депутаты из партии Саакашвили не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией. "Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды", - написал сенатор в Telegram.

Напомним, Саакашвили задержали первого октября в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави.

Ранее Пушков заявил, что Саакашвили больше авантюрист, чем политик. Экс-президент Грузии хочет поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики вынесли из тюрьмы. "Попытка политически взорвать Грузию", - подчеркнул российский сенатор.