В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов

C 3 октября в России начали действовать новые, более жесткие, правила, регламентирующие деятельность некоммерческих организаций-иноагентов. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон "О некоммерческих организациях".

Теперь НКО-иноагенты обязаны каждый год отправлять в Министерство юстиции отчет о своей работе, доходах и расходах. Филиалы таких организаций нельзя регистрировать в жилых помещениях.

Еще одно нововведение: НКО-иноагенты обязаны предоставлять документы, которые они используют для проведения мероприятий.

Напомним, словосочетание "иностранный агент" появилось в 2012 году. Тогда были внесены изменения в закон "О некоммерческих организациях", после чего объяснили, что иноагентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России, а деньги получает от иностранных организаций или граждан.

Позднее законодательство было усовершенствовано. И иноагентом уже начали называть всех, кто создает текстовые сообщения, аудио и видеоматериалы для широкого круга лиц и распространяет информацию, получая при этом поддержку из-за границы.

И совсем недавно законодательно был расширен перечень источников финансирования НКО. Теперь организация может быть признана иностранным агентом и внесена в соответствующий список Минюста даже в случае получения денег от российских юридических лиц, за которыми стоят иностранцы.