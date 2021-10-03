Восемь человек погибли в результате взрыва в Кабуле

В результате мощного взрыва, прогремевшего сегодня недалеко от мечети Идгах в Кабуле, погибли по меньшей мере восемь человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в движении "Талибан" (запрещено в РФ).

Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что представителям "Талибана" на данный момент неизвестно, кто может стоять за терактом. Проводится расследование.

В российском посольстве в афганской столице сообщили, что пострадавших среди российских граждан нет. "Среди россиян никто не пострадал, в посольство за помощью никто не обращался", - сообщил представитель дипмиссии агентству ТАСС.