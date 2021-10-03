Захарова напомнила о планах США бороться с коррупцией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию о причастности 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и более чем 400 государственных служащих разных стран к операциям с офшорами. В своем расследовании Международный консорциум журналистов-расследователей назвал США крупнейшим налоговым убежищем.

"4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил об издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США. Так и сказал", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Международный консорциум журналистских расследований утверждает, что Южная Дакота стала одним из крупнейших офшорных центров. Именно туда в течение последних лет были переведены десятки миллионов долларов.

В офшорных схемах, в частности, оказались замешаны президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение. По сообщению The Guardian, украинский лидер использовал такие схемы, чтобы он и члены его семьи могли бы получать прибыль, не декларируя официально доходы на Украине.