Зеленский лично займется возвращением Саакашвили на Украину

Новости

Защитник "Урала" Адамов вызван в сборную России 18:09
В московском метро зацепер остановил поезда 18:04
При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 17:48
Убийство трех девушек в Гае оказалось в центре внимания главы СК РФ 17:48
"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ 17:42
Россия потратит более 3,5 трлн рублей на военные расходы в 2022 году 17:38
СМИ: 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 17:35
Европейские компании банкротятся из-за высоких цен на газ 17:24
"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей 17:21
Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату" 17:00
Президент Грузии считает прошедшие выборы "шагом к демократии" 16:56
Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке 16:35
Ионов не поможет сборной России 16:28
Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось 16:19
Восемь человек погибли в результате взрыва в Кабуле 16:15
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин 16:15
Главный тренер "Металлурга" Воробьев заразился коронавирусом 16:09
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле 15:48
Старое бабье лето придет в центр России 15:46
Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату" 15:40
Путин начнет серию встреч с лидерами партий 15:19
От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин 15:19
Регионам рекомендовано снизить бюрократическую нагрузку на учителей 15:15
Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции 15:11
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
03.10.2021 13:31
Рубрика: В мире

Зеленский лично займется возвращением Саакашвили на Украину

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, а ныне главу исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили, задержанного на родине, где его обвиняют в ряде уголовных преступлений. По словам главы государства, он лично займется этим вопросом.

Сенатор Пушков: Саакашвили и его сторонникам нужна помощь психиатров

"Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", - отметил Зеленский. По его словам, вопрос его возвращения на Украину будет подниматься как на уровне посольств, так и министерств иностранных дел и даже премьер-министров.

Зеленский также заявил, что считает неправильным отъезд из страны Саакашвили, который является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси и в настоящее время находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии политик проходит по ряду уголовных дел, в том числе о превышении полномочий, растрате государственных средств и причастности к убийству.

По мнению лидера правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, Саакашвили приехал в страну, чтобы организовать новые беспорядки и устроить государственный переворот.

Прокуратура Грузии не рассматривает вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину
В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР Грузия

Главное сегодня

Путин начнет серию встреч с лидерами партий
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом
Зеленский признал наглость Украины во внешней политике
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин
Кравцов: Понятие образовательных услуг будет исключено из закона об образовании
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
В США опубликовали статью о связи военной академии Украины с ультраправыми