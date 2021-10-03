Зеленский лично займется возвращением Саакашвили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, а ныне главу исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили, задержанного на родине, где его обвиняют в ряде уголовных преступлений. По словам главы государства, он лично займется этим вопросом.

"Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается", - отметил Зеленский. По его словам, вопрос его возвращения на Украину будет подниматься как на уровне посольств, так и министерств иностранных дел и даже премьер-министров.

Зеленский также заявил, что считает неправильным отъезд из страны Саакашвили, который является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси и в настоящее время находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии политик проходит по ряду уголовных дел, в том числе о превышении полномочий, растрате государственных средств и причастности к убийству.

По мнению лидера правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, Саакашвили приехал в страну, чтобы организовать новые беспорядки и устроить государственный переворот.