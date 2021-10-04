КНДР восстановит 4 октября каналы связи с Южной Кореей

В КНДР заявили, что все межкорейские каналы связи будут восстановлены утром четвертого октября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Согласно позиции КНДР, переданной ЦТАК, южнокорейские власти должны приложить "положительные усилия" для налаживания отношений между Севером и Югом. В КНДР также призвали соседей помнить о "значении восстановления линий связи".

Напомним, в июле сообщалось, что Южная и Северная Корея приняли решение возобновить работу каналов регулярного общения, которые были разорваны Пхеньяном более года назад. Но на фоне проведения в августе Южной Кореей и США совместных военных учений КНДР снова перестала отвечать на звонки.