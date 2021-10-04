Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев Facebook

Владелец Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сообщений о сбоях в работе одноименной социальной сети, сообщает Forbes. Известно, что акции Facebook обвалились уже на 5,28%. Также "рухнули" Instagram и WhatsApp, которые принадлежат Facebook.

Пострадали и другие IT-компании - так, акции Apple снизились на 2,57%, Alphabet на 2,33%. Также более чем на 2,3% упал и фондовый индекс NASDAQ. А соцсеть Twitter потеряла 6,37% стоимости акций по ходу торгов.

4 октября по всему миру наблюдается массовое отключение онлайновых ресурсов. Глобальный сбой накрыл WhatsApp и Instagram, а также затронул сервисы Google, Facebook, Twitter и другие крупные площадки. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.

Также появилась информация, что в Даркнет утекли данные 1,5 млрд пользователей Facebook.