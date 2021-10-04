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04.10.2021 10:04
Рубрика: Российский автопром

Японец восхитился Lada Niva Legend, но перепутал все факты

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Очередной хвалебный отзыв о Lada Niva Legend из Японии: журналист Фумио Огава попытался рассказать историю модели и о том, чем автомобиль покорил его сердце. Получилось, может, и красиво, но совсем нескладно.

Фото: www.vk.com/club188649544
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Например, японец пишет, что инициатором создания внедорожника выступил председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, и один из мотивов - догнать Европу по предложению товаров народного потребления. Но на самом деле инициатива разработки внедорожника главному конструктору ВАЗа В. Соловьёву, и начальная концепция автомобиля заключается в создании машины с комфортом легкового и возможностями внедорожника для жителей сельских районов.

Почему-то Огава считает, что базой для ВАЗ-2121 послужил Fiat 124. Последний был прототипом "копейки", но никак не "Нивы". Другой вопрос, что узлы и агрегаты внедорожника были в целях экономии и упрощения производства унифицированы с седаном.

Умиляет и то, что журналист называет трёхдверную Lada Niva вместительным автомобилем. Возможно, по сравнению с каким-либо кей-каром наш внедорожник действительно покажется "ГАЗелью".

"В 80-е мне удалось поездить на так называемой "Ниве" параллельного импорта", которая не продавалась через официальную дилерскую сеть. И тогда у меня сложилось впечатление, что её кто-то доставил в наши дни на машине времени. Дизельный мотор (у "Нивы" действительно были модификации с дизелем, но они производились не АвтоВАЗом) почти не тянул, машина ревела, абсолютное отсутствие комфорта. По ощущениям это было гораздо хуже, чем поездка на Jimny, Mercedes-Benz Geländewagen, Land Rover или Panda 4x4 - тогда эти машины были ориентированы на бездорожье. Единственное, что мне понравилось - компактность и дизайн.

Даже сейчас импорт внедорожника продолжается, - пишет Фумио Огава, забывая упомянуть, что официально внедорожник поставляется лишь в ряд стран СНГ, и иногда в своём районе Сетагая в Токио я вижу девушку лет тридцати, которая абсолютно счастлива за рулём этого автомобиля. Возможно, "Нива" изменилась. Или это люди стали по-другому относится к автомобилям, и тот факт, что здесь нет новых технологий, как-то успокаивает людей?

Я постараюсь найти возможность проехаться на "Ниве" и обязательно напишу об этом".

#Lada