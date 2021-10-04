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04.10.2021 15:03
Рубрика: ПДД

Исследование: превышение скорости равносильно управлению ТС в нетрезвом виде

Текст: Константин Руссов
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В четвёртом номере журнала "Современная наука. Безопасность дорожного движения" опубликовано исследование, в котором сравниваются величина, на которую превышена нормативная скорость, с количеством алкоголя в крови.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В исследовании коэффициент аварийности при соблюдении скоростного режима принимается единицу. По данным работы, превышение на 10 км/ч увеличивает этот параметр до 1.2, и это соответствует содержанию 0.5 промилле в крови. Превышение на 30 км/ч равносильно содержанию 0.9 промилле в крови, а коэффициент аварийности при этом увеличивается до 3.5.

Максимальное количество промилле, которое эксперты сравнили с превышением скорости - 1.9 промилле - такая концентрация будет в организме взрослого человека массой 80 кг, если он выпьет около 380 мл 40-градусной водки. Так, это содержание алкоголя в крови сопоставимо с превышением на 47 км/ч, коэффициент аварийности при этом огромный - 28, то есть в 28 раз превышает тот, который был принят за единицу (езда без превышения).

До 115 коэффициент вырастает при превышении на 60 км/ч, до 281 - при превышении на 70 км/ч, а если разогнаться свыше 80 км/ч выше установленного предела, то коэффициент составляет 602.

В качестве решение проблемы специалисты предлагают ввести балльную систему штрафов, а также увеличить количество нестационарных средств фото- и видеофиксации нарушений.