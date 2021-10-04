Мантуров поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 в промышленности

Пожилые москвичи уже могут записаться на прививку от коронавируса. Фото: Сергей Михеев/РГ

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров поддержал идею обязательной вакцинации работников промышленности, сообщает ТАСС. Об этом министр заявил на форуме "Биотехмед".

Единственная проблема, по словам Мантурова, может заключаться в нормативном обеспечении этой идеи.

"Почему же я должен быть против? Другой вопрос - как это нормативно обусловить. Да, поддерживаю",- сказал он.

Ранее российские губернаторы попросили правительство включить вакцинацию против заболевания в национальный календарь прививок и распространить обязательную прививку на новые категории населения, в том числе на студентов.