Мосгорсуд продлил Ивану Сафронову арест до января 2022 года

Мосгорсуд в понедельник удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил еще на три месяца арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, срок содержания под стражей в отношении Сафронова продлен до 7 января 2022 года. К этому моменту он проведет под стражей в СИЗО "Лефортово" полтора года. Предыдущий срок ареста, у Сафронова истекал 7 октября.

Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" обвиняют в госизмене. Сотрудники ФСБ задержали его 7 июля прошлого года в Москве. По данным спецслужбы, Сафронов еще в 2012 году был завербован представителем чешской разведки. В 2017 году, как считает следствие, он передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по данным ФСБ, были спецслужбы США. Сам Сафронов своей вины не признает.