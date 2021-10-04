Новости

Москва говорит и показывает: глобальный сбой не затронул вещание в столице 04.10.2021
Сотрудники Facebook не могут попасть в собственное здание 04.10.2021
Психолог назвала последствия "обрушения" Facebook и Instagram 04.10.2021
Российские операторы связи работают в штатном режиме 04.10.2021
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в сети 04.10.2021
Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев Facebook 04.10.2021
Эксперты назвали альтернативы сервисам Facebook 04.10.2021
Хакеры слили данные 1,5 млрд пользователей Facebook 04.10.2021
Юбилейный вечер Анны Нетребко пройдет в Мариинском театре 04.10.2021
Песков оценил влияние сбоя в работе соцсетей на сайт Кремля 04.10.2021
Досрочные выборы главы Тамбовской области пройдут в 2022 году 04.10.2021
В Госдуме оценили идею военной учебной миссии ЕС на Украине 04.10.2021
Нападающий "Спартака" Понсе пропустит из-за травмы около трех месяцев 04.10.2021
Почти 206 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 04.10.2021
На МКАД автомобиль без тормозов устроил массовую аварию 04.10.2021
Захарова обвинила Британию во вмешательстве во внутренние дела РФ 04.10.2021
Туристический поезд "Сочи" перевез более 70 тысяч пассажиров 04.10.2021
Чемпионат Четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Таллине сразу после ЧЕ 04.10.2021
Первый энергоблок БелАЭС в Островце включен в сеть 04.10.2021
Суд встал на сторону ФАС в споре ведомства с Tele2 04.10.2021
Байден заявил об угрозе дефолта из-за действий республиканцев 04.10.2021
Продажи Apple Watch Series 7 начнутся 15 октября 04.10.2021
Мосгорсуд продлил Ивану Сафронову арест до января 2022 года 04.10.2021
СПЧ предложил разработать единый стандарт безопасности учебных учреждений 04.10.2021
Захарова: Борьба с терроризмом в Афганистане должна быть продолжена 04.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 19:41
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд продлил Ивану Сафронову арест до января 2022 года

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд в понедельник удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил еще на три месяца арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Основатель ведущей в РФ компании по кибербезопасности арестован по подозрению в госизмене

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, срок содержания под стражей в отношении Сафронова продлен до 7 января 2022 года. К этому моменту он проведет под стражей в СИЗО "Лефортово" полтора года. Предыдущий срок ареста, у Сафронова истекал 7 октября.

Бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" обвиняют в госизмене. Сотрудники ФСБ задержали его 7 июля прошлого года в Москве. По данным спецслужбы, Сафронов еще в 2012 году был завербован представителем чешской разведки. В 2017 году, как считает следствие, он передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по данным ФСБ, были спецслужбы США. Сам Сафронов своей вины не признает.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

Главное сегодня

Герман Клименко: WhatsApp может заработать через сутки
Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий
"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока-2"
День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября
Байден заявил об угрозе дефолта из-за действий республиканцев
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества