Мошенники ловят клиентов на фальшивые ДТП и сайты

Страховые мошенники ловят своих клиентов буквально на удочку - на фишинговые сайты. При мелком ДТП они вешают на своего визави повреждения, полученные ранее. И выкупают за бесценок право требования к страховщику. В итоге в минусе остается честный, но доверчивый автовладелец. Информационный проект "Страхование: общественная экспертиза" рассказал, как не попасться на удочку.

Мошенники отработали новый сценарий, в котором разбивали машины о деревья, а потом имитировали аварию на дороге. Фото: EPA

Как сообщил информпроекту руководитель главного центра страховых проверок, полковник полиции в отставке Дмитрий Кондратьев, в настоящее время существенно уменьшилась практика таких подставных ДТП, когда ставят под небольшой удар добросовестному водителю уже битую машину.

"Это связано с обилием средств видеофиксации. Но если вдруг добросовестный водитель попадает в такое ДТП, в котором четко видны признаки мошенничества, а такими признаками будут явно несоответствующие мелкому столкновению повреждения, можно не ограничиваться вызовом ГИБДД, а сообщить по номеру 102 о преступлении. Если это не дало результатов при подаче заявления в страховую компанию, нужно сообщить свои подозрения, чтобы там могли назначить трасологическую экспертизу. Ведь при проведении такого исследования можно детально восстановить обстоятельства ДТП и определить, соответствуют ли повреждения автомобиля обстоятельствам ДТП. В моей практике на основании трасологических экспертиз было установлено, что серия крупных тотальных аварий при наезде передом автомобиля на деревья, осуществлялась в других местах, а машины просто подвозились на места ДТП", - говорит эксперт.

Недавно, кстати, банду таких каскадеров задержали в столичном регионе. Злоумышленники покупали дорогие автомобили, страховали их по каско, после чего имитировали столкновения машин с деревьями. Но экспертов насторожило отсутствие человеческих жертв при тотальных повреждениях железа: машины не подлежали ремонту и оплачивались страховой компанией по рыночной стоимости. В ходе следственных мероприятий и благодаря трасологической экспертизе,было установлено, как повреждались машины.

Мошенники разгонялись, направляли автомобиль в дерево и на полном ходу выскакивали из салона, а машина вдребезги разбивалась. Сегодня за мошенничество в особо крупных размерах и организацию преступной группировки каскадерам светит до 10 лет лишения свободы каждому.

Промашка мошенников: экспертов насторожило отсутствие человеческих жертв при тотальных повреждениях автомобиля

Еще один вид мошенников наживается на автовладельцах, попавших в ДТП. Их называют автоюристами. Они возмещают пострадавшим ущерб, за это заключают договор цессии, то есть уступки права требования к страховой компании. Как правило, платят они значительно меньше, чем заплатил бы страховщик. Кроме того, они всяческими способами доводят дело до суда, чтобы получить еще дополнительную прибыль. Однако надо понимать, что все эти выплаты облагаются налогом на доход. Так вот, с полученных со страховщика денег налог будет платить не автоюрист, а пострадавший в аварии, подписавший договор цессии.

Другого рода мошенники пытаются нажиться на добросовестных автомобилистах еще до ДТП.

Первая опасность для автовладельца - это покупка поддельного полиса ОСАГО. По такому полису ни один страховщик возмещать ущерб не будет. Да и сотрудник ГИБДД если его проверит, то выпишет штраф. Чаще всего поддельные полисы продают некие коммерсанты, которые располагаются прямо рядом с подразделениями ГИБДД. В таких местах точно не стоит оформлять договор. Предложение оформить полис может прийти по электронной почте или появиться в соцсетях. Как правило, такая ссылка отправит на так называемый фишинговый сайт. То есть сайт, полностью повторяющий дизайн и структуру сайта настоящей страховой компании. Разница будет только в доменном имени. Причем отличаться может лишь одна буква в его написании, может добавится лишний символ.

Эксперты советуют не пользоваться первыми попавшимися ссылками. И всегда проверять доменные адреса сайтов, которые торгуют ОСАГО. Если нет желания или необходимости оформлять электронный полис, то лучше обратиться непосредственно в офис страховой компании, а не к посреднику.

Надо учитывать, что стоимость полиса ОСАГО не может быть ниже рыночной. Если его продают дешево, значит, это подделка. Кстати, проверить бланки полисов ОСАГО, а также сами полисы всегда можно на сайте Российского союза автостраховщиков либо в приложениях к смартфонам "Помощник ОСАГО" или "ДТП. Европротокол".

Эксперты установили, что мошенники направляли машину на дерево, разгонялись и на полном ходу выскакивали из салона, а авто вдребезги разбивалось

Мошенники не останавливаются на имитации аварий, в которых страдают автомобили. январе этого года в Волгоградской области в страховую компанию обратился якобы родственник погибшего в ДТП гражданина за выплатой в связи с его смертью. В таких случаях страховщик виновника выплачивает родственникам 500 тысяч рублей, что он и сделал. Но вскоре специалисты службы экономической безопасности компании установили, что ДТП не было, а "погибшие" живы. Комплект документов был поддельный. Не прошло и года, как группа лиц, причастная к организации этой схемы была поймана. Сейчас один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, второй под домашним арестом. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Казалось бы, это проблемы страховщиков. Но за страховых мошенников расплачиваются все автовладельцы. Ведь чем больше таких случаев, тем убыточней ОСАГО, и тем выше на него тарифы.