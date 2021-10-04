Мурашко: Коронавирусом заболевают лишь 2% привитых россиян

Лишь 2% вакцинированных россиян заболевают коронавирусом. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед", сообщает РИА Новости.

"Те, кто сегодня заболевают и попадают в стационары в своем большинстве, - это невакцинированные", - отметил глава Минздрава.

Также Михаил Мурашко добавил, что повторную вакцинацию в России прошли всего 1,8 миллиона человек.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н". По словам министра, уже выпущенной вакцины от коронавируса хватит как минимум на три месяца.