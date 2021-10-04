Мурашко пояснил, почему в России нет зарубежных вакцин от коронавируса

Зарубежные производители не считают нужным предлагать России свои вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Обращений по ввозу в РФ зарубежных вакцин от коронавируса в Сколково не поступало", - сказал он на форуме "Биомедтех".

При этом министр подчеркнул, что более чем в 70 странах сегодня востребована российские вакцины от коронавируса, в частности - "Спутник V". По результатам исследований, проведенных за рубежом, она показала высокую эффективность - почти 95%, отмечают в Российском фонде прямых инвестиций.

Помимо "Спутника V" россиянам доступны еще три препарата - "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Кроме того, поданы документы на регистрацию пятой российской вакцины от COVID-19 - "Бетувакс-КоВ-2".

Всего к концу года в нашей стране будет выпущено более 300 млн комплектов доз всех вакцин от коронавируса. По словам Мурашко, их уже произведено 170 млн доз, в результате созданы запасы на 3 месяца вперед.