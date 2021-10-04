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4 октября 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 4 октября 2021 года № 178 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями) и принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 04.10.2021 № 58-00-05/3-6392-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "форумов (симпозиумов, конференций) в сфере медицины и медицинской промышленности; конкурсов регионального и федерального значения в сфере кадровой политики и в сфере создания условий для развития и реализации способностей обучающихся; форумов (симпозиумов, конференций) в сфере развития малого и среднего предпринимательства и экспортной деятельности в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"; мероприятий, посвященных празднику - Дню знаний;" исключить;

1.1.2. подпункт 3.2 признать утратившим силу;

1.1.3. подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.3. запретить проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий, если иное не установлено настоящим постановлением.";

1.1.4. дополнить подпунктом 3.3.1 следующего содержания:

"3.3.1. запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках;";

1.1.5. дополнить подпунктом 3.4.1 следующего содержания:

"3.4.1. приостановить деятельность фуд-кортов, в том числе расположенных в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, а также в помещениях, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов;";

1.1.6. дополнить подпунктом 3.14.1 следующего содержания:

"3.14.1. руководителям транспортных организаций различной формы собственности и индивидуальным предпринимателям руководствоваться письмом Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7373-2020-32 "О направлении рекомендаций по организации работы транспорта и транспортных предприятий".

1.2. В пункте 5:

1.2.1. дополнить подпунктом 5.1.4 следующего содержания:

"5.1.4. ввести дополнительный контроль за исполнением профилактических и прочих ограничительных мероприятий в подведомственных образовательных организациях.";

1.2.2. в подпункте 5.2 слова "Управлению государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" заменить словами "Министерству жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения";

1.2.3. в подпункте 5.4 слова "Управлению транспорта" заменить словами "Министерству цифрового развития, транспорта и связи".

1.3. Дополнить пункт 7 подпунктом 7.7 следующего содержания:

"7.7. ввести дополнительный контроль за исполнением профилактических и прочих ограничительных мероприятий в подведомственных образовательных организациях.".

1.4. Подпункты 14.10 и 14.12 пункта 14 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области С.В.Федотов



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