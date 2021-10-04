Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в сети

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в работе российского сегмента социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. По состоянию на 21.59 мск зафиксировано 307 отчетов о сбоях в работе "ВК". При этом на пике количество сообщений о некорректной работе сервиса составило 425.

Большинство пользователей (47%) отмечают проблемы с приложением, 35% - испытывают сложности с веб-сайтом, 18% жалуются на неполадки с сервером.

4 октября по всему миру "рухнули" такие ресурсы как Facebook, WhatsApp, Instagram и другие площадки. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.

Также сообщается о сливе данных 1,5 млрд пользователей Facebook.