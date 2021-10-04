Правительство премьер-министра Японии Есихидэ Суги ушло в отставку

Правительство премьер-министра Японии Есихидэ Суги в понедельник в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия премьера.

На внеочередном заседании кабмина премьер-министр собрал у всех членов правительства заявления об отставке. В ближайшие часы до формирования нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств, передает ТАСС.

Вскоре парламент проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Им станет новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Фумио Кисида. После этого он объявит состав своего нового правительства.

Напомним в конце сентября в Японии состоялись выборы председателя правящей Либерально-демократической партии, по итогам которых победу одержал бывший глава МИД страны Фумио Кисида. В борьбе также принимал участие Таро Коно, который в нынешнем правительстве отвечает за вопросы вакцинации населения, а в прежние годы управлял внешнеполитическим и оборонным ведомствами. Кроме того, конкуренцию японским политикам составили две женщины - Санаэ Такаити, которая за время своей карьеры неоднократно занимала министерские посты, и заместитель генерального секретаря ЛДП Сэйко Нода.