Представлен проект стратегии развития ПО с открытым кодом в России

В России представлена стратегия развития Open Source - программного обеспечения с открытым для разработчиков исходным кодом. Любые разработчики могут его использовать для собственных задач, не нарушая при этом условия лицензионного соглашения, что невозможно в случае "закрытого" ПО (Shared Source), все права на использование которого принадлежат разработавшей его компании.

Проект стратегии включает сразу несколько мер поддержки, которые значительно упростят жизнь разработчикам: планируется ввести льготы для ИТ-компаний, занимающихся финансированием таких разработок, публикацию методических материалов для разработчиков, принятие стандартов.

О планах ее разработки впервые стало известно в июне, а уже в сентябре проект стратегии до 2024 года публично представлен участниками рынка с подачи минцифры. Замглавы минцифры Максим Паршин считает, что для стратегии развития Open Source в России нужен отдельный документ. "Нам всем нужно принять решение - мы "погружаем" Open Source в стратегию развития ИТ-отрасли или составляем отдельный документ. В ЕС есть такой документ, в США, Китае. Я думаю, что это должен быть скорее отдельный полноценный и важный документ, связанный с развитием отрасли", - заявил он на Russian Open Source Summit.

Паршин уверен, что Open Source - это новая культура в разработке программного обеспечения: "Она гораздо более динамичная, чем традиционная. И сюда нужно вкладывать и инвестировать во всех смыслах".

Во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, утвержденный правительством, вошли мероприятия по стимулированию разработки на основе открытого кода в рамках федпроекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика РФ". Как ранее писала "РГ", он включает меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, стимулированию внедрения российских решений в деятельность отечественных предприятий и поддержке ИТ-экспорта.