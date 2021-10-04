Пушков посоветовал Зеленскому не путать наглость и силу во внешней политике

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев во внешнеполитических делах ведет себя нагло.

Российский сенатор согласен: наглости во внешней политике Украине не занимать, но Зеленский напрасно приравнивает наглость и силу. Как пояснил Пушков в своем Twitter, наглость прикрывает внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Сила вызывает уважение, а наглость - раздражение. "Наглость лишь мечтает походить на силу, но ею не является", - заключил сенатор.

Ранее украинский лидер заявил, что считает Украину "мощной", а ее политику "наглой". По его мнению, если Киев не будет себя так вести, "никто не увидит шагов Украины вперед". По словам президента, его офис и МИД страны многое сделали для "субъектности Украины" на международной арене, и это является главным достижением текущего года. По словам президента, его офис и МИД страны многое сделали для "субъектности Украины" на международной арене, и это является главным достижением текущего года.