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Рубрика: Культура

На юбилей к пианисту Алексею Гориболю придет Ингеборга Дапкунайте

Текст: Наталья Лебедева
Один из самых известных и титулованных российских пианистов, продюсер и заслуженный артист России Алексей Гориболь отметит свое 60-летие большим юбилейным концертом в "Зарядье". 9 октября поздравить мастера камерного ансамбля с днем рождения придут известнейшие российские артисты и музыканты.
Фото: Из личного архива Алексея Гориболя Фото: Из личного архива Алексея Гориболя
Фото: Из личного архива Алексея Гориболя

В первом отделении концерта, получившего название "Избранное", Алексей Гориболь предстанет в роли солиста, ансамблиста, концертмейстера. Вместе с ним выступят музыканты, с которыми Гориболя связывают долгие годы дружбы и совместного творчества - Полина Осетинская (фортепиано), Александр Тростянский (скрипка), Рустам Комачков (виолончель), певицы Олеся Петрова (меццо-сопрано), Наталья Петрожицкая (сопрано), Альбина Латипова (сопрано).

Во втором отделении прозвучит музыка к кинофильмам, произведения Чайковского и Десятникова, а также фрагменты музыкально-поэтических программ Алексея Гориболя с популярными российскими артистами. Вместе с Ингеборгой Дапкунайте пианист представит фрагменты проекта "Детский альбом Чайковского", который объединил стихи Веры Павловой, фортепианный альбом Петра Чайковского и видеоинсталляции художницы Ирины Корсаковой. Следом на сцену выйдут Сати Спивакова и Владимир Кошевой с фрагментами программы "Как свежи были розы".

Завершит вечер знаменитая хореографическая миниатюра Михаила Фокина "Лебедь" Камиля Сен-Санса, которую под аккомпанемент Алексея Гориболя исполнит выдающаяся российская балерина Ольга Смирнова.

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