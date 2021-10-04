СК: На разбившемся в Подмосковье вертолете проводилась экскурсия

В этом управлении по факту авиакатастрофы сейчас ведется расследование по ч. 3 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сообщается, что следствием уже установлено - вертолет Robinson R-44 оказывал услуги по проведению экскурсионных полетов. По данному факту расследуется еще одно уголовное дело - по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В СК рассказали, что 3 октября индивидуальным предпринимателем была оказана "услуга в виде организации и предоставления экскурсионного полета для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172". Полет осуществлялся с подмосковного аэродрома "Мячково". Предприниматель, считают следователи, имел "умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья пассажиров".

В результате в ходе экскурсионного полета вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в лесополосе в районе городского округа Лыткарино. Пилот и оба пассажира погибли на месте.

"Следственной группой проведены дополнительные осмотры места происшествия, а также обыск в помещениях, занимаемых индивидуальным предпринимателем. Изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели", - сообщили в СКР.

В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.