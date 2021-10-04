Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

Столица продолжает работу над ключевым проектом в дорожном строительстве - сооружением четырех хорд, которые позволят транспорту пересекать город в разных направлениях, не заезжая в центр Москвы. Самой первой еще в 2019 году была построена Северо- Западная хорда, а сегодня машины пошли уже насквозь не только по этой магистрали, но и по Северо- Восточной хорде.

Давая старт движению транспортного потока, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Сегодня запускается очень важный и нужный участок - соединение между Северо- Западной и Северо- Восточной хордами. Он разгрузит действующую магистраль и соединит два этих больших проекта".

Соединение произошло в районе Большой Академической улицы. Новая дорога, которая связала хорды, длиной около трех километров. Проходит она параллельно строящемуся основному ходу Северо-Восточной хорды и связывает 3-й Нижнелихоборский проезд с проездом Серебрякова и далее с СВХ. Мэр рассказал, что в ходе работ пришлось возвести два моста через реку Лихоборку и два путепровода через железную дорогу. Кроме того, строители переложили 36 километров инженерных коммуникаций и благоустроили 3,7 гектара прилегающей территории, на которой параллельно были разбиты газоны, высажены деревья и кустарники.

Дорога небольшая, но эффект от нее, говорят эксперты, 730 тысяч москвичей почувствуют уже очень скоро. Это прежде всего жители прилегающих районов северо-востока столицы - Тимирязевского, Марфино, Останкинского, Бескудниковского, Головинского, Отрадного, Западного и Восточного Дегунино. Дело в том, что сразу снизится нагрузка на три вылетные магистрали - Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, а так же северный участок МКАД, улицы Ботаническую, Енисейскую, Сельскохозяйственную и Сигнальный проезд.

"Я надеюсь, что до конца следующего года весь проект Северо-Восточной хорды тоже будет запущен", - сказал Сергей Собянин.

Новая городская магистраль длиной 40 километров проходит от трассы М-11 "Москва-Санкт- Петербург" до развязки на пересечении МКАД с магистралью "Вешняки-Люберцы" и далее за МКАД - до строящейся трассы M-12 "Москва- Нижний Новгород- Казань". Соединяя крупные автодороги города, она связывает 26 районов Москвы и 10 крупных промзон, которые с ее появлением получат возможности для развития. Сейчас ее строительная готовность оценивается на 80 процентов. Полностью построены 8 из 11 участков, в которые входят 62 эстакады, три моста, пять путепроводов, тоннель и четырнадцать пешеходных переходов. Длина прямого хода Северо- Западной хорды - 30 километров. Она соединила Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. За два года после ее пуска транспортная нагрузка на эти магистрали и прилегающие к ним улицы, а так же части Третьего транспортного кольца и МКАД, снизилась примерно на 10 процентов. Активно строятся и Юго- Восточная хорда с Южной рокадой. Замкнуть эти четыре трассы в хордовое кольцо столичные власти надеются в 2023 году.