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Рубрика: Происшествия

Жительница Брянска дала взятку, чтобы сделать из мужа диссидента

Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(8577)
Настоящее коррупционное ноу-хау изобрела жительница Брянска: она дала взятку следователю полиции, чтобы тот возбудил фиктивное уголовное дело в отношении ее мужа. Обвинить его, по задумке супруги, должны были в преступлении против общественной безопасности и основ конституционного строя. Уголовное дело возбуждено, но сюжет оказался банальнее - дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, дама предложила следователю полиции изготовить фиктивные документы о том, что ее муж занимается противоправной деятельностью и против него как бы заведено уголовное дело. Эти бумаги полицейский должен был передать женщине. Цена вопроса - тридцать тысяч рублей. Вся эта "многоходовка" потребовалась жительнице Брянска для получения супругом возможных преференций при обращении за политическим убежищем в США.

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Действуя с рамках оперативно-разыскных мероприятий, следователь согласился на предложение, и они договорились о встрече. В конце сентября в сквере имени Карла Маркса женщина передала следователю тридцать тысяч рублей. А после передачи взятки была задержана с поличным сотрудниками УФСБ.

В тот же день, как уточнили в СУ СКР по региону, в отношении 37-летней жительницы Брянска было возбуждено реальное уголовное дело. На допросе она в совершенном преступлении призналась.

- С учетом собранных на первоначальном этапе расследования доказательств ей предъявлено обвинение. По ходатайству следователя СК России обвиняемой женщине судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказал официальный представитель СУ СКР по региону Александр Афонин.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до восьми лет лишения свободы и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки.

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