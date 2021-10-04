Золотая осень задержится в центре европейской части России до пятницы

Маловетреная и солнечная погода сохранится в центре европейской части России до конца рабочей недели. Об этом сообщает РИА Новости.

"Периодически будет появляться облачность. Правда, слой облаков маленький и на высоте примерно от тысячи до 1,5 тысячи метров. Но будет много солнца. Золотая осень и только", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что в ближайшие несколько дней ожидается рекордно высокое атмосферное давление 762-764 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в средней полосе России всю эту неделю продержится сухая и комфортная погода с адекватными для октября температурами.

Метеорологи отметили, что скандинавский антициклон начнет ослабевать только в конце недели. Потом активизируются циклоны, облаков на небе станет больше, повысится вероятность осадков, а температура воздуха будет стремительно падать. Ближе к 20-м числам октября не исключен и первый мокрый снег.