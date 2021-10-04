На экс-мэра Владивостока завели дело о взятке в 19,5 млн рублей

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту получения многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Следствие считает, что бывший градоначальник с 2019-го по 2021 год регулярно получал деньги от руководства муниципального предприятия и через посредников. Взамен экс-чиновник оказывал покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время Гуменюк получил более 19,5 миллиона рублей.

Сейчас бывший мэр задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела, оперативное сопровождение по которому осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, продолжается.

Напомним, в мае этого года депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия Олега Гуменюка, который до этого подал в отставку. Вскоре в доме экс-главы города были проведены обыски.