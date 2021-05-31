В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски

Сотрудники СУ СК РФ по Приморскому краю проводят обыски в доме у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя ведомства Авроры Римской.

При этом в СК пока не уточняют, с каким расследованием связаны обыски. Но по данным источника агентства, речь может идти об уголовном деле о получении взятки, которое было возбуждено в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь". Гуменюк проходит как свидетель.

Напомним, что в минувший четверг депутаты думы Владивостока на очередном заседании досрочно прекратили полномочия мэра Олега Гуменюка, который ранее подал в отставку. Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который находился во Приморье с рабочим визитом, поддержал губернатора края Олега Кожемяко, который заявил, что мэру Владивостока нужно предложить уводиться.

Среди претензий, высказанных губернатором, - слабое освоение средств "Дальневосточной единой субсидии", благодаря которой ведется строительство парковок, реконструкция стадиона "Авангард", обновляются фасады домов.