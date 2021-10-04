В Приморье проверят морепродукты после обнаружения ядовитых водорослей

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория проверит качество морепродуктов, которые добывают в прибрежных водах Владивостока, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Россельхознадзора.

На прошлой неделе стало известно, что в водах Амурского залива ученые обнаружили скопление микроводорослей, выделяющих смертоносный нейропаралитический яд, их концентрация в воде превышает допустимую норму в 200 раз. Информацию об этом специалисты отправили в управление Россельхознадзора.

В водах Амурского залива ведется добыча устриц, мидий, анадары и мактры. Ведомство направит материалы в прокуратуру Приморского края для согласования внеплановых проверок по выявленным фактам производства и добыче морепродуктов, а также точек их реализации.