Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды

Минобороны РФ опубликовало видео первого испытательного пуска новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды. Стрельбу в понедельник выполнил экипаж атомной субмарины "Северодвинск".

На кадрах, обнародованных военным ведомством, видно, как из моря вырывается огненный шар. Он стремительно пролетает над водной поверхностью и скрывается за горизонтом. Пуск происходил в темноте и длился считанные секунды, поэтому разглядеть невооруженным глазом очертания гиперзвуковой ракеты практически невозможно.

Несколькими часами ранее военные опубликовали видеоролик первой стрельбы "Цирконом" с борта лодки, которая тот момент была в надводном положении. На нем достаточно отчетливо видно, как от темного силуэта "Северодвинска" отделяется огненный шар. Он стремительно набирает высоту, пронзает подсвеченные двигателем ракеты облака и тут же исчезает в ночном небе.

Напомним, что в понедельник, 4 октября, российские моряки впервые выполнили испытательные пуски новейшей гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" с борта подводной лодки. Их, как мы уже сказали, было два. Сначала экипаж атомохода "Северодвинск" произвел стрельбу из надводного положения в темное время суток. Затем опять же в темноте пустил ракету из подводного положения. Оба раза цели, по которым работала команда субмарины, находились в акватории Баренцева моря.

Утреннее сообщение Минобороны было предельно кратким. "По данным объективного контроля, полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подводной лодки признана успешной", - проинформировали в ведомстве.

Другое сообщение, появившееся в середине дня, звучало так: "Экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Вторая испытательная стрельба произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море". В сообщении упоминалась и такая деталь - по данным объективного контроля, полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам.

До этого Минобороны несколько раз показывало видео испытательных пусков "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Известно, что тестирование новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты там проводили около десятка раз. В том числе нынешним летом, а ранее - в декабре, ноябре и октябре 2020-го. Во время испытаний ровно год назад "Циркон" точно попал в морскую цель с расстояния 450 км. Скорость ракеты при этом составила более 8 Махов.

Стрелял фрегат не только по морским объектам, но и по наземной цели. Все пуски "Циркона" были признаны успешными. И в августе этого года военное ведомство на форуме "Армия-2021" заключило с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" контракт на поставку ракет 3М22 российскому ВМФ. Там уже определили первый штатный носитель новейшего гиперзвукового ракетного комплекса. Им станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Этот корабль имеет на борту 16 вертикальных пусковых установок УКСК 3С14. Их универсальность в том, что они подходят как для пуска крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", так и для стрельбы "Цирконами".

Что касается подлодок, то гиперзвуковыми ракетами собираются оснащать атомные субмарины проекта 885 "Ясень" и их модернизированные варианты с литерой "М". Атомоход "Северодвинск" как раз из их числа.

Между прочим, в декабре 2019 года президент Владимир Путин сказал, что в России работают над "Цирконом" не только морского, но и наземного базирования. Позже в СМИ была информация, что этот боеприпас в перспективе может войти в боекомплект берегового ракетного комплекса "Бастион". Напомним, что именно Владимир Путин в феврале 2019-го в послании Федеральному Собранию сообщил о создании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.