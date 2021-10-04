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04.10.2021 15:05
Рубрика: Общество

В калининградские кинотеатры и кафе будут пускать только по QR-коду

Текст: Светлана Песоцкая

В Калининградской области в связи с распространением COVID-19 вводят новые ограничительные меры, касающиеся досуговых мероприятий и посещения мест общественного питания.

Фото: iStock
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Как следует из постановления регионального правительства, с 8 октября 2021 года не допускается посещение гражданами ресторанов, кафе, столовых и иных предприятий общепита без предъявления QR-кода, полученного на "Госуслугах" и подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, либо QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев.

C 1 ноября без QR-кода невозможно будет также посещение спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров. Эти ограничения не касаются лиц, не достигших 18 лет.

С 5 октября запрещается деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что сейчас министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области совместно с министерством культуры и туризма разрабатываться пакет мер поддержки для отраслей, которые могут пострадать в результате новых ограничений.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 269 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения области, достигло 798.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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