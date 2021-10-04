Постановление правительства Калининградской области от 3 октября 2021 года № 646 "О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", на основании предложения заместителя главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 29 сентября 2021 года № 24 "О дополнительных противоэпидемических мерах, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и острых респираторных вирусных инфекций" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года №811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351, от 23 июня 2021 года № 368, от 30 июня 2021 года № 383, от 06 июля 2021 года № 405, от 08 июля 2021 года № 409, от 20 июля 2021 года № 434, от 23 июля 2021 года № 446, от 16 августа 2021 года № 488, от 17 августа 2021 года № 503, от 24 августа 2021 года № 527, от 31 августа 2021 года № 531, от 01 сентября 2021 года № 539 и от 21 сентября 2021 года № 593) следующее изменение:

постановление изложить в следующей редакции:





"О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции

В соответствии с подпунктами "м", "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", от 02 апреля 2020 года № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", рекомендациями по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19, направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24, рекомендациями работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", направленными письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 14-4/10/П-2696, методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08 мая 2020 года, подпунктом "и" пункта 1 статьи 10 Закона Калининградской области от 19 декабря 1997 года № 46 "О защите населения и территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании постановлений главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23 апреля 2020 года № 18р "О профилактических мерах по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 23 апреля 2020 года № 19р "О профилактических мерах по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 17 марта 2020 года № 872, от 20 марта 2020 года № 1172 и от 26 марта 2020 года № 2895, предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 04 апреля 2020 года № 39-00-01/04-1583-2020, от 06 октября 2020 года № 39-00-05/04-7301-2020, от 25 декабря 2020 года № 39-00-05/04-11505-2020 "Об уточнении предложений по введению ограничительных мероприятий", от 02 июля 2021 года № 39-00-05/04-9194-2021, от 23 июля 2021 года № 39-00-05/04-9986-2021 "Об ограничениях в сфере оказания услуг общественного питания", от 23 августа 2021 года № 39-00-01/04-11366-2021 "О массовых мероприятиях", от 01 сентября 2021 года № 39-00-05/04-11710-2021, предложений главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 15 апреля 2020 года № 11 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области", от 05 июня 2020 года № 14 "О переходе к первому этапу снятия ограничительных мероприятий на территории Калининградской области", от 19 июня 2020 года № 15, от 26 июня 2020 года № 16 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 09 июля 2020 года № 18 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 22 июля 2020 года № 19 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 05 августа 2020 года № 21 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 19 августа 2020 года № 23 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", от 11 сентября 2020 года № 26 "Об ограничительных мероприятиях на территории Калининградской области", от 28 сентября 2020 года № 28, от 23 октября 2020 года № 31 "Об ограничительных мероприятиях на территории Калининградской области", от 02 ноября 2020 года № 32, от 09 ноября 2020 года № 33, от 26 ноября 2020 года № 35, от 07 декабря 2020 года № 36, от 23 декабря 2020 года № 38, от 14 января 2021 года № 1, от 31 января 2021 года № 2, от 04 марта 2021 года № 3, от 16 марта 2021 года № 4, от 02 апреля 2021 года № 5, от 22 апреля 2021 года № 9 "Об ограничительных мероприятиях на территории Калининградской области", от 25 мая 2021 года № 12, от 14 июня 2021 года № 14, от 20 июня 2021 года № 15, от 28 июня 2021 года № 16, от 15 июля 2021 года № 19 "О введении дополнительных профилактических противоэпидемических ограничений", от 13 августа 2021 года № 20 "О продлении действия дополнительных профилактических противоэпидемических ограничений", от 30 августа 2021 года № 22, предложений заместителя главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 20 сентября 2021 года № 23 "О дополнительных профилактических противоэпидемических ограничениях", от 29 сентября 2021 года № 24 "О дополнительных противоэпидемических мерах, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и острых респираторных вирусных инфекций", информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 12 мая 2020 года № 39-00-01/04-2459-2020, а также с учетом протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Калининградской области от 14 марта 2020 года № 09/04-05, протоколов заседаний оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области, от 26 июня 2020 года № АА-48/пртк, от 09 июля 2020 года № АА-52/пртк и от 17 июля 2020 года № АА-58/пртк Правительство Калининградской области постановляет:

1. Ввести на территории Калининградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области.

2. Ввести на территории Калининградской области с 18 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) с запретом проведения на территории Калининградской области массовых мероприятий:

1) спортивных;

2) культурных;

3) развлекательных;

4) публичных;

5) иных массовых мероприятий любой тематической направленности, в том числе для детей, включая городские, сельские праздники, фестивали, ярмарки в помещениях, стритфуды.

3. Временно приостановить с 18 марта 2020 года проведение в Калининградской области в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) досуговых мероприятий с участием граждан:

1) в сфере культуры (за исключением мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их заполнения с соблюдением социальной дистанции (заполнения не более 50 % мест) и обеспечения интервалов между мероприятиями не менее двух часов для проведения противоэпидемиологических мероприятий);

2) в сфере физической культуры и спорта с общим числом участников, организаторов, зрителей более 50 человек (при организации мероприятий с числом участников, организаторов, зрителей до 50 человек к участию и присутствию допускаются лица, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции либо перенесшие в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией);

3) в сфере развлекательной деятельности с общим числом участников, организаторов, зрителей более 50 человек (при организации мероприятий с числом участников, организаторов, зрителей до 50 человек к участию и присутствию допускаются лица, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции либо перенесшие в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией);

4) в сфере просветительской деятельности с общим числом участников, организаторов, зрителей более 50 человек (при организации мероприятий с числом участников, организаторов, зрителей до 50 человек к участию и присутствию допускаются лица, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции либо перенесшие в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией).

4. Установить, что действие ограничений, установленных пунктами 2, 3 настоящего постановления, не распространяется на:

1) деятельность образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров в части индивидуальных спортивных тренировок (занятий) и групповых спортивных тренировок (занятий);

2) официальные спортивные мероприятия с участием команд Футбольного клуба "Балтика" и Волейбольного клуба "Локомотив -Калининградская область", при условии:

- заполнения зрительских трибун не более 1000 и 500 от общего количества мест соответственно;

- соблюдения зрителями масочного режима и социального дистанцирования;

3) официальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые при условии:

- наличия стационарных посадочных мест с их заполнением не более 70 %;

- предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области (уведомление направляется не менее чем за 10 дней до планируемой даты мероприятия);

- соблюдения мер, предусмотренных Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

4) проведение конгрессов и выставок при условии:

- предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области (уведомление направляется не менее чем за 10 дней до планируемой даты мероприятия);

- соблюдения мер, предусмотренных Методическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности МР 3.1/2.1.0198-20, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26 июня 2020 года;

- общего числа участников, организаторов, посетителей не более 50 человек;

- допуска к участию и присутствию только лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции либо перенесшие в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией;

5) отдельные мероприятия, проводимые по решению оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области.

5. Запретить:

1) нахождение граждан без средств индивидуальной защиты (лицевых масок) в торговых организациях, рынках, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, объектах транспортной инфраструктуры (вокзалах, станциях), отделениях многофункциональных центров, почтовых отделениях, отделениях банков, медицинских организациях (при ожидании приема) и иных помещениях по оказанию услуг населению;

2) нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых помещениях предприятий общественного питания и в торговых центрах;

3) с 28 марта 2020 года курение кальянов:

- в местах, предназначенных только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;

- в помещениях и на территориях предприятий общественного питания;

- в иных общественных местах;

4) организацию фан-зон при проведении спортивных мероприятий;

5) работодателям проведение любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, повесткой, поводом, в том числе по месту осуществления деятельности;

6) с 01 июля 2021 года проведение:

- автобусных групповых экскурсий с участием граждан, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции либо не перенесших в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией, а также при участии экскурсовода и водителя, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции либо не перенесших в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией;

- пешеходных экскурсий с участием граждан, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции либо не перенесших в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией;

7) с 15 июля 2021 года работодателям направление в командировки работников, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (данное ограничение не распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность в области грузоперевозок из классов 02 "Лесоводство и лесозаготовки", 49 "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта", 52 "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность" ОКВЭД 2);

8) с 21 июля 2021 года присутствие зрителей при проведении в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) мероприятий в сфере физической культуры и спорта, указанных в подпункте 2 пункта 3, подпунктах 1,3 пункта 4 настоящего постановления;

9) с 05 октября 2021 года проведение в организациях торговли и торговых центрах информационных кампаний, стимулирующих потребительский спрос и направленных на массовое привлечение граждан (розыгрыши призов, презентации товаров).

6. Временно приостановить на территории Калининградской области:

1) с 28 марта 2020 года:

- деятельность ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в части:

запрета проведения любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, повесткой, поводом (банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий) с количеством присутствующих более 50 человек (условие организации данных мероприятий - сокращение количества посадочных мест до 50 % от общего количества посадочных мест внутри помещений, с обеспечением расстояния между столами не менее 2 метров);

ограничения режима работы с 00:00 до 06:00 (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов дистанционным способом);

сокращения количества посадочных мест до 50 % от общего количества посадочных мест внутри помещений, с обеспечением расстояния между столами не менее 2 метров (для предприятий общественного питания, расположенных в закрытых помещениях, кроме работающих в образовательных организациях);

- деятельность ночных клубов (дискотек);

2) деятельность кинотеатров (кинозалов) в части запрета оказания услуг при загрузке более 70 %;

3) с 06 апреля 2020 года государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке с участием более 10 человек, включая сотредников органов ЗАГС;

4) с 17 июня 2021 года в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Калининградской области, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих в Калининградскую область из других субъектов Российской Федерации для участия в различных мероприятиях туристической направленности;

5) с 25 июня 2021 года деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха;

6) с 05 октября 2021 года деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности (спортивных, творческих, досуговых комнат, клубов, центров, студий, комплексов, площадок, "интерактивных музеев" и иных, осуществляющих виды деятельности из подкласса 93.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст (далее - ОКВЭД 2).

7. Установить, что:

1) с 08 октября 2021 года посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания не допускается без предъявления:

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стоп коронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

2) ограничение, установленное подпунктом 1 настоящего пункта, не распространяется на предприятия общественного питания, расположенные при гостиницах и иных средствах размещения, при обслуживании постояльцев, прибывших на территорию Калининградской области из других субъектов Российской Федерации;

3) с 01 ноября 2021 года посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) спортивных организаций, в том числе бассейнов, фитнес-центров, организаций культуры (театров, филармоний, концертных залов), кинотеатров (кинозалов) не допускается без предъявления:

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

8. Ввести для неработающих лиц в возрасте 65 лет и старше, а также неработающих лиц, имеющих болезни органов дыхания (хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания (сахарный диабет), режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, с возможностью:

1) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

2) осуществления прогулок;

3) следования на личном автомобильном транспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

9. Обязать:

1) граждан, проживающих или временно находящихся на территории Калининградской области:

- воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

- ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

2) граждан Российской Федерации, прибывающих в Калининградскую область через международные автомобильные пункты пропуска (за исключением лиц, осуществляющих международные автоперевозки) и воздушным транспортом:

- обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации, выдаваемой специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области, осуществляющими санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска;

- в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, до получения результатов лабораторного исследования - соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) (не требуется при наличии вакцинации против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией);

- в случае любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

3) граждан иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность;

4) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

5) граждан соблюдать масочный режим (использование средства индивидуальной защиты - лицевой маски (одноразовой или многоразовой) при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в общественных местах и помещениях;

6) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

7) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области:

- обеспечить перевод на дистанционную работу не менее 30 % офисных работников, в том числе беременных женщин, лиц, имеющих болезни органов дыхания (хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания (сахарный диабет) (за исключением руководителей сотрудников (работников) организаций, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования);

- максимально использовать дистанционный формат взаимодействия с населением, не допуская отказа в предоставлении, оказании услуги;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, насморк) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- усилить контроль за соблюдением сотрудниками масочного режима (использования средства индивидуальной защиты - лицевой маски);

- воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний, семинаров, конференций, заседаний комиссий, рабочих групп, советов и иных подобных мероприятий;

- установить для работников, выходящих из отпусков начиная с 08 июля 2021 года и выезжавших в период отпуска за пределы Калининградской области, обязательное наличие отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученного не ранее 72 часов до дня выхода из отпуска, если иной срок не определен нормативными правовыми актами Российской Федерации (данное требование не применяется в отношении работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев или перенесших в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией);

- обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости:

прохождения лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции в течение 3 календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) -до получения результатов такого исследования (кроме работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев или перенесших в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией);

- проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученный не менее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства;

- обеспечить выполнение иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в целях осуществления трудовой деятельности, требований по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

- при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований режима биологической безопасности для работников, в том числе:

проведение обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня;

проведение не реже одного раза в неделю генеральной уборки помещений, контактных поверхностей (дверных ручек, перил, поручней, контактных поверхностей мебели, оргтехники) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников и посетителей;

соблюдение работниками и посетителями масочного режима, а также социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

дезинфекцию салонов автотранспортных средств с использованием дезинфекционных средств, обладающих вирулицидным действием, а также контроль соблюдения пассажирами дистанции от других граждан не менее 1 метра (для организаций, осуществляющих подвоз сотрудников (работников) к местам работы);

8) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей, перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом:

- обеспечить регулярное проведение мероприятий по дезинфекции;

- не допускать на территорию, на которой осуществляется соответствующая деятельность, граждан, не соблюдающих масочный режим;

- отказывать в предоставлении транспортных услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим;

9) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, товарищества собственников недвижимости проводить влажную уборку мест общего пользования многоквартирного дома, обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, кнопок домофонов, лифтового оборудования, почтовых ящиков и других контактных поверхностей) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по их применению;

10) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по реализации на территории Калининградской области непродовольственных товаров, продуктов питания и товаров первой необходимости, в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции:

- соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 01 июня 2020 года;

- обеспечить соблюдение в торговом зале и у касс расстояния между покупателями (посетителями) не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

- ограничить доступ покупателей (посетителей) на объект торговли:

без средств индивидуальной защиты (гигиенических, медицинских масок, респираторов), а также граждан, использующих указанные средства индивидуальной защиты способом, не закрывающим органы дыхания (рот и нос);

при невозможности соблюдения требования, указанного в абзаце третьем настоящего подпункта;

- организовать при входе в торговый объект места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

11) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию на территории Калининградской области услуг общественного питания:

- соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Методические рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.3.6.0190-20, утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 мая 2020 года;

- организовать при входе в торговый объект места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

- ввести бесконтактный "входной фильтр" посетителей предприятий общественного питания с проведением контроля температуры тела, отказывать в предоставлении услуг лицам с повышенной температурой тела;

12) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания фуд-кортами, расположенными в торговых центрах (торговых комплексах), соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции требования, указанные в подпункте 11 настоящего пункта, а также рекомендации к работе таких предприятий питания, утвержденные руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области;

13) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Калининградской области деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 21 апреля 2020 года;

14) сотрудников (преподавателей, административно-технический персонал) образовательных организаций, реализующих программы среднего образования, использовать средства индивидуальной защиты (лицевые маски) при нахождении вне классов.

10. Органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области:

1) воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

2) в пределах компетенции:

- обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

3) обеспечить осуществление в подведомственных муниципальных организациях мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, насморк), их изоляции и направлению в медицинские учреждения, проведению ежедневной дезинфекции помещений и размещению информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции всеми доступными способами;

4) обеспечить с 27 июля 2020 года работу муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;

5) обеспечить работу муниципальных общеобразовательных организаций с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

11. Частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, организовать с 27 июля 2020 года работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

12. Частным общеобразовательным организациям организовать работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

13. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти:

1) в пределах своей компетенции оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

2) в пределах своей компетенции оказывать содействие органам исполнительной власти Калининградской области в реализации мер по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции;

14. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

15. Органам исполнительной власти Калининградской области:

1) отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляются по поручению Губернатора Калининградской области, данному после 16 марта 2020 года;

2) организовать взаимодействие с подведомственными им государственными организациями Калининградской области, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований настоящего постановления;

3) в пределах компетенции:

- обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

4) определить режим работы подведомственных государственных учреждений Калининградской области, в том числе предусмотреть возможность оказания государственных услуг в дистанционной форме, не допуская при этом ухудшения качества их оказания.

16. Министерству развития инфраструктуры Калининградской области совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области организовать введение температурного мониторинга пассажиров на железнодорожных вокзалах и автовокзале города Калининграда перед посадкой.

17. Министерству образования Калининградской области обеспечить работу подведомственных государственных общеобразовательных организаций с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

18. Заместителю Председателя Правительства Калининградской области И.А. Баринову осуществлять:

1) контроль за исполнением настоящего постановления;

2) мониторинг ситуации, связанной с распространением в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, и ежедневное представление информации Губернатору Калининградской области либо лицу, исполняющему его обязанности.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







