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Рубрика: Экономика

Аэропорт Симферополь впервые в истории обслужил шесть миллионов пассажиров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Международный аэропорт Симферополь впервые в своей истории обслужил шесть миллионов пассажиров в течение года, почти на 900 тысяч человек превзойдя максимальный показатель доковидного 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Самолет Superjet 100 с шестимиллионным пассажиром Анастасией Хлевной, которая прилетела в Крым на отдых из Сочи, встретили водяной аркой. А в зоне прилета гостью ждали еще и приятные сюрпризы от аэропорта, перевозчика и республиканских властей. Это соответственно сертификат на обслуживание в VIP-зале нового терминала, сертификат на бесплатный перелет от авиакомпании и набор путешественника.

- Турпоток 2021 года, как и пассажиропоток аэропорта Симферополь, уже стали рекордными за всю историю курортного Крыма, - сказал министр курортов и туризма Вадим Волченко. - Это стало возможно в том числе благодаря новой инфраструктуре аэропорта, его сотрудникам, которые демонстрируют эталонное качество сервисного обслуживания, которое задает тон всей туристической отрасли в Крыму.

По словам министра, постоянно расширяющиеся логистические и инфраструктурные возможности - федеральная трасса "Таврида", четкая работа аэропорта, Крымского моста и курсирующих по нему поездов "Таврия" - делают полуостров одним из самых привлекательных туристических направлений РФ.

- Особенно приятно, что показателя в шесть миллионов пассажиров мы достигли в год 85-летия аэропорта, - сказал гендиректор аэропорта Евгений Плаксин. - В 2021 году существенно обновили все исторические рекорды: по пассажиропотоку, географии полетов, количеству обслуживаемых рейсов. Сотрудники аэропорта успешно справились с высоким трафиком, обеспечили надежную транспортную доступность полуострова в условиях повышенного спроса жителей других регионов страны на полеты в Крым.

Кстати

В 2021 году рейсы из Симферополя выполняли 16 авиакомпаний в 64 города РФ, что также является историческим рекордом.

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