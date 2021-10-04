Севастополь с начала 2021 года посетили более 2 млн туристов

С начала года музеи и туристические объекты Севастополя посетили более 2 миллионов экскурсантов. 440 тысяч туристов поселились в гостиницах и отелях, что заметно превысило показатели "доковидного" 2019 года. Об этом сегодня рассказала вице-губернатор города Мария Литовко.

- По состоянию на 1 сентября отмечаем увеличение числа ночующих туристов по сравнению с 2019 годом - происходит ежегодный прирост на 13 процентов, - рассказала Литовко. - Число экскурсантов также значительно увеличивается по сравнению с 2019 годом. Так как осенняя пора активно используется для экскурсионного, познавательного туризма, эти цифры будут еще расти.

Литовко уточнила, что в Севастополе для отслеживания турпотока считают туристов, которые заселились в официальные гостиницы, а также посетивших музеи и другие объекты показа.

Более точные данные о турпотоке поможет получить туристическая платформа "Мой Севастополь", которая была запущена в начале сентября. Ею уже воспользовались более 5000 человек. По словам Литовко, платформа показала, что многие туристы едут в Севастополь самостоятельно, не обращаясь к услугам турфирм и экскурсоводов.

Большую севастопольскую тропу в этом году посетили 220 тысяч человек, что в два раза превышает данные 2019 года. Учет посетителей вели сотрудники Центра развития туризма Севастополя, а также отряды школьников.