Туристический поезд "Сочи" перевез более 70 тысяч пассажиров

Корреспондент "РГ" приняла участие в пресс-туре, организованном Федеральной пассажирской компанией и сочинским филиалом Европейской медиагруппы при поддержке сочинской администрации.

Из Сочи в Гагру, почувствовав себя туристами, отправились местные журналисты, блогеры и предприниматели. С перрона сочинского железнодорожного вокзала стартовали в 8.05.

В пути состав сделал две остановки - в Адлере и на Имеретинском курорте (Олимпийском парке). И еще два раза на границах - российской (в селе Веселое) и абхазской (в поселке Цандрыпш) на час и полчаса соответственно для проверки документов. Прибыли около 12.00.

Во время поездки пассажиры смогли окунуться в атмосферу 1980-х годов. В составе поезда есть вагон-ресторан и бар, стилизованные под советскую эпоху, а также фотокупе.

Прямо с места прибытия можно отправиться на однодневные и двухдневные экскурсии по Гагре, в Новый Афон, Пицунду, на озеро Рица или Сухум.

У нас была заказана экскурсия по Гагре. Мы посетили дворец принца Ольденбургского - создателя первого курорта на Кавказском побережье, крепость "Абаата", приморский парк, ресторан "Гагрипш", набережную и колоннаду.

- Гагра - это сталинский ампир, советский классицизм и эпоха туристических надстроек, - рассказала абхазский экскурсовод Руслана Гергедава. - Мягкий климат особенно в советское время вызывал невероятную популярность. Эвкалипты были посажены здесь повсюду для борьбы с малярийными комарами и малярией. Отец-основатель или, как его еще называют, колонизатор Александр Петрович Ольденбургский в начале ХХ века решил создать из Гагры новую Ниццу, а его родственник Александр II попросил превратить город во второе Монте-Карло.

Так, он вдохнул в город жизнь, наполнив ее благами цивилизации, а для своего отдыха в Старой Гагре, на склоне горы Мамзышха, построил дворец, который сейчас находится в частной собственности на стадии реставрации.

В Гагре, согласно официальной переписи населения десятилетней давности, проживают 13 тысяч человек (всего в Абхазии, по этим данным, 260 тысяч жителей).

"День в Гагре" можно провести и в "Кинематографическом туре", побывав в местах, где снимали фильмы "Зимний вечер в Гаграх", "Веселые ребята", "Плохой хороший человек", а также "Кавказская пленница".

Кстати, поезд "Туапсе - Гагра" продолжит курсирование и в октябре, а затем после небольшого перерыва и зимой.

- Туристический поезд "Сочи" продолжит работу этой осенью, - отметила директор департамента курортов и туризма городской администрации Светлана Батяйкина. - Мы видим большой спрос на его услуги как среди туристов из других регионов, так и среди местных жителей, которые пользуются турами выходного дня в соседнюю республику. Кроме того, поезд позволяет в значительной степени разгрузить транспортные автомобильные потоки в разгар сезона на пункте пропуска Сочи-Псоу.