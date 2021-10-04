В Крыму спасли парапланериста, застрявшего на 25-метровой сосне

Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-спаса" сняли с сосны парапланериста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

В районе Кабаньего перевала парапланерист не справился с управлением и упал. Прибывшие на место спасатели нашли мужчину на северо-восточном склоне горы Ирита-Кая зависшим на вершине 25-метровой сосны. С помощью альпинистского снаряжения парапланериста спустили в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.

В ведомстве напомнили, что парапланеризм - экстремальный вид спорта и тем, кто им увлекается, при полетах необходимо адекватно оценивать ситуацию, свои возможности, а также метеоусловия.

Напомним, неделю назад на горном массиве Ляля-Тепе двое поднявшихся в воздух парапланеристов не справились с управлением своими летательными аппаратами и столкнулись в воздухе. Один из них получил серьезные травмы позвоночника.