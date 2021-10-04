В России названы города-лидеры по уровню зарплат

Составлен рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами в первом полугодии 2021 года. Лидерами стали Салехард, Южно-Сахалинск и Москва.

Специалисты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. Средние зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики, сообщает РИА Новости.

Возглавил рейтинг Салехард. Его жители на одну среднюю зарплату могут купить почти пять фиксированных потребительских наборов. На втором месте - Южно-Сахалинск, на третьем Москва. Далее идут Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск. При этом самая высокая зарплата в денежном выражении среди попавших в исследование городов оказалась в Анадыре. Однако на эту сумму можно приобрести 4,4 фиксированных набора товаров и услуг, поэтому город на четвертом месте.

Как отмечают эксперты, в северных городах, которые заняли верхние строчки рейтинга, сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых в сложных климатических условиях. В конце списка оказались многие города южных регионов. Замыкают рейтинг Элиста, Нальчик и Грозный.

Ранее россияне назвали желаемую зарплату. В среднем, чтобы жить достойно, они хотят зарабатывать 119,3 тысячи рублей в месяц. Разница в желаемом вознаграждении за труд между мужчинами и женщинами такая: мужчины хотят получать в месяц в среднем 128,3 тысячи рублей, женщины - 87,9 тысячи рублей. Таковы итоги телефонного опроса сервиса по поиску работы "Работа.ру".