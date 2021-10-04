Новости

Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Красноярском крае 06:13
Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры 06:13
В Приморье проверят морепродукты после обнаружения ядовитых водорослей 05:15
Yonhap: Северная и Южная Кореи восстановили работу по каналам связи 04:58
СК завел уголовное дело после падения вертолета в Подмосковье 04:40
В России названы города-лидеры по уровню зарплат 04:30
Золотая осень задержится в центре европейской части России до пятницы 04:20
Неизвестный облил краской бюст Джорджа Флойда на площади в Нью-Йорке 03:58
Правительство премьер-министра Японии Есихидэ Суги ушло в отставку 03:58
В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом 03:52
Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа 03:35
Юрист предупредил об опасности платежей с чужой банковской карты 02:46
КНДР восстановит 4 октября каналы связи с Южной Кореей 02:00
SVT: В Швеции в ДТП погиб карикатурист Ларс Вилкс 01:42
Эксперт: После перенесенного коронавируса риск заболеть ОРВИ выше 00:46
Пушков посоветовал Зеленскому не путать наглость и силу во внешней политике 00:25
МИД РФ ждет реакции Лондона на данные о финансировании НКО в России 03.10.2021
Захарова напомнила о планах США бороться с коррупцией 03.10.2021
Китай предупредил мир о появлении нового вируса 03.10.2021
Сестры Аверины боялись возвращаться к выступлениям из-за судейства в Токио 03.10.2021
Винер-Усманова надеется, что Аверины выиграют золото на Олимпиаде в Париже 03.10.2021
За сутки 82 военнослужащих вылечили от коронавируса 03.10.2021
Саакашвили отсидит в тюрьме минимум шесть лет 03.10.2021
Россиянам пообещали аномально снежную зиму 03.10.2021
"Локомотив" проиграл "Ростову" в матче 10-го тура РПЛ 03.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 04:30
Рубрика: Экономика

В России названы города-лидеры по уровню зарплат

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Составлен рейтинг российских городов с самыми высокими зарплатами в первом полугодии 2021 года. Лидерами стали Салехард, Южно-Сахалинск и Москва.

Фото: iStock
Каждая вторая семья тратит четверть зарплаты на дополнительные занятия ребенка

Специалисты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. Средние зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики, сообщает РИА Новости.

Возглавил рейтинг Салехард. Его жители на одну среднюю зарплату могут купить почти пять фиксированных потребительских наборов. На втором месте - Южно-Сахалинск, на третьем Москва. Далее идут Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск. При этом самая высокая зарплата в денежном выражении среди попавших в исследование городов оказалась в Анадыре. Однако на эту сумму можно приобрести 4,4 фиксированных набора товаров и услуг, поэтому город на четвертом месте.

Как отмечают эксперты, в северных городах, которые заняли верхние строчки рейтинга, сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых в сложных климатических условиях. В конце списка оказались многие города южных регионов. Замыкают рейтинг Элиста, Нальчик и Грозный.

Ранее россияне назвали желаемую зарплату. В среднем, чтобы жить достойно, они хотят зарабатывать 119,3 тысячи рублей в месяц. Разница в желаемом вознаграждении за труд между мужчинами и женщинами такая: мужчины хотят получать в месяц в среднем 128,3 тысячи рублей, женщины - 87,9 тысячи рублей. Таковы итоги телефонного опроса сервиса по поиску работы "Работа.ру".

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ УрФО ЯНАО Салехард ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ЦФО Москва ДФО Чукотский АО Анадырь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск

Главное сегодня

Президента Украины уличили в операциях с офшорами
Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа
Эксперт: После перенесенного коронавируса риск заболеть ОРВИ выше
СК завел уголовное дело после падения вертолета в Подмосковье
Россиянам пообещали аномально снежную зиму
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить