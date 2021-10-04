Российские операторы связи работают в штатном режиме

Российские операторы связи работают без эксцессов и в штатном режиме, сообщает ТАСС.

По словам представителей "Билайна", пользователи часто сетуют на сбои у оператора связи, когда технические проблемы возникают у какого-нибудь популярного сервиса.

"Так, например, случилось и сегодня, когда неполадки возникли на стороне сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру, но некоторые пользователи в России по традиции приняли это за сбой на стороне оператора", - заявили в "Билайне".

Представители "Мегафона" и Tele2 также отметили, что у них все штатно.

Ранее сообщалось о проблемах в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру. Позже стало известно и о жалобах на работу "ВКонтакте".