Спрос на зимние шины и цены на них пошли в рост

На прошлой неделе спрос на зимние шины вырос более чем в два раза. При этом сами шины выросли в цене на четверть, утверждают аналитики портала Дром.

Еще до сезона смены шин порядочно времени, а автомобилисты уже задумались над этой сезонной и насущной проблемой. И, как оказалось, не зря. Поговорка, готовь сани летом, пришлась как нельзя кстати. По собственным данным Дрома, с 27 сентября по 3 октября спрос на зимнюю резину в России вырос на 105 процентов - автолюбители интересовались покупкой шин в два раза чаще, чем неделей ранее. При этом цена на зимние шины в стране увеличилась на 15-20 процентов с начала года. С 27 сентября по 3 октября средняя стоимость подержанных комплектов составила 14 429 рублей. За комплект новых шин в среднем придется заплатить 44 070 рублей. В прошлом году такой ценник был уже у дорогих моделей покрышек.

"Обычно пик спроса на шины приходится на середину октября. Но в этом году мы наблюдаем значительный рост цен на них уже перед сезоном - до 25 процентов и более в целом по стране. Основные причины удорожания - рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки. При этом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит автомобильных шин, в первую очередь в более доступных нишах", - отмечают аналитики Дрома.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются зимние шины с шипами. Их подбирают себе 75 процентов автомобилистов. Остальные предпочитают пользоваться нешипованными, фрикционными шинами.

Шины не единственное, что растет в цене. Согласно данным портала "Авито Авто", продолжают расти в цене и подержанные автомобили. За третий квартал этого года они прибавили в среднем 3,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цены на машины с пробегом выросли на 16,7 процента. Сейчас средняя стоимость подержанной машины составляет 350 тысяч рублей. При этом спрос на автомобили с пробегом также продолжает расти. По сравнению с предыдущем кварталом он вырос на 7,1 процента.

Повышенный спрос, а также рост цен объясняется довольно просто: дефицит новых автомобилей на розничном рынке, ощутимый рост цен на них, плюс невероятные наценки со стороны дилеров.