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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На юбилее группы "Старый Приятель" не будет ее лидера, но выступят его друзья-музыканты, Анжелика Варум споет боссановы на почти что квартирном концерте, а Лев Лещенко потребует вернуть ему 1977-й год в рок-клубе.
Фото: ООО "Главменеджмент" Фото: ООО "Главменеджмент"
Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Старый Приятель". В концерте участвуют Валерий Сюткин, Евгений Хавтан, Сергей Мазаев, Анастасия Макаревич, Александр Дитковский, Татьяна Литвиненко, Дмитрий Четвергов, и другие.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: В свое время "Старый приятель" был самым правильным ответом на вопрос "Что такое русский бритпоп?" Заимствуя музыкальную манеру 60-х, "приятели" достигли нешуточного признания: "Московская любовь", "Не плачь" и "Новый день календаря" до сих пор не покидают радиоэфир. В этом году группа собиралась отметить свое 25-летие, но планы нарушил безвременный уход из жизни ее лидера Александра Зарецкого. Юбилейный концерт "Старого Приятеля" станет и вечером памяти Саши. На сцену выйдут его друзья - Валерий Сюткин, Евгений Хавтан, Сергей Мазаев, Анастасия Макаревич и другие. Прозвучат как новые песни, так и всеми любимые старые - и на эти два часа в ГЛАВCLUB "вернется вновь наша школьная московская любовь".

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 7 октября;1 500 - 15 000 руб.

Фото: ИП "Камакин Павел Николаевич"

Кто играет: Анжелика Варум.

Что играет: Поп, эстрада, джаз.

Почему идти: Анжелика Варум способна не только мурлыкать всякие "ля-ля-фа", но и создавать музыку практически в любых жанрах. Стильный и утонченный альбом "Грустная Bossa" - лучшее тому доказательство: здесь вам и боссановы, и джаз, и блюз и баллады. Именно они прозвучат в основном в этот вечер, хотя, конечно, не обойдется без "ля-ля-фа" и прочего. И все это на расстояние вытянутой руки от исполнителя, в уютном пространстве клуба "16 Тонн". Почти квартирный концерт. Если настроиться на правильный лад, можно получить немало удовольствия.

Где, когда, сколько: Клуб "16 тонн"; 8 октября; 3 000 - 10 000 руб.

Фото: ООО "ПР-Лаб"

Кто играет: Лев Лещенко.

Что играет: Поп, эстрада.

Почему идти: В свои почти 80 и со своим идеологически правильным имиджем Лев Лещенко не кажется сегодня анахронизмом. Человечность, обаяние, естественность и профессионализм чудесным образом побеждают официоз. Лещенко знают все, уважают все, любят многие. И не только ценители советской эстрады: на рок-фестивале KUBANA-2015 народный артист заставил подпевать ему хором тысячи молодых зрителей - это надо было слышать. Что-то похожее ожидается 9 октября в ГЛАВCLUBе, где впервые на клубной сцене мэтр выступит с программой "Верните мне мой 1977-й". Песни, на которых выросло не одно поколение, атмосфера, которая немыслима на концерте кого-либо еще, и публика, драйвовее которой трудно представить. Короче, как говорили в 1977-м, "Танцуют все!"

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 9 октября; 1 200 - 5 000 руб.

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