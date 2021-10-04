SVT: В Швеции в ДТП погиб карикатурист Ларс Вилкс

Шведский художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана погибли в воскресенье в результате ДТП. Такую информацию распространил телеканал SVT.

По его данным, автомобиль Вилкса столкнулся с грузовиком, после чего обе машины загорелись. Водитель грузовика получил серьезные травмы. Авария произошла недалеко от населенного пункта Маркарюд в южной провинции Крунуберг, пишет ТАСС.

Напомним, в июле в возрасте 86 лет скончался датский художник Курт Вестергор, ставший известным благодаря своим карикатурам на пророка Мухаммеда. В последние годы карикатурист, творчество которого не оценили в мусульманском мире, был вынужден жить под охраной полиции, а место его пребывания держалось в тайне.