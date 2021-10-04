Telegram начал работать медленнее после отключения WhatsApp

Мессенджер Telegram Павла Дурова испытывает замедление в работе, заявили представители компании в Twitter.

Проблемы коснулись лишь некоторых пользователей, в основном речь идет просто о более медленной загрузке контента, отметили в Telegram.

"Telegram работает без сбоев для большинства пользователей по всему миру", - добавили в компании. Причиной, как сообщается, стал приток новых пользователей, с которыми не справляются серверы.

Замедление Telegram произошло на фоне полного отключения WhatsApp, а также Instagram и Facebook. Кроме того, сбой затронул Twitter и ряд других крупных площадок и привел к некоторым проблемам у "ВКонтакте".