У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Telegram начал работать медленнее после отключения WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
04.10.2021,  
23:03
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Мессенджер Telegram Павла Дурова испытывает замедление в работе, заявили представители компании в Twitter.

Проблемы коснулись лишь некоторых пользователей, в основном речь идет просто о более медленной загрузке контента, отметили в Telegram.

"Telegram работает без сбоев для большинства пользователей по всему миру", - добавили в компании. Причиной, как сообщается, стал приток новых пользователей, с которыми не справляются серверы.

Замедление Telegram произошло на фоне полного отключения WhatsApp, а также Instagram и Facebook. Кроме того, сбой затронул Twitter и ряд других крупных площадок и привел к некоторым проблемам у "ВКонтакте".

WhatsApp
Названы смартфоны, на которых WhatsApp отключится через месяц 29.09.2021
В WhatsApp появится долгожданная функция 28.09.2021
Telegram
Последнее обновление Telegram: что изменится для пользователей 20.09.2021
Павел Дуров назвал владельцев iPhone рабами 20.05.2021