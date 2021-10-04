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4 октября 2021 г. 11:18
Общество

В исторической библиотеке открылась выставка "История учебника истории"

В Государственной публичной исторической библиотеке России открылась выставка "История учебника истории".

К Международному конгрессу школьных учителей истории подготовлена экспозиция, в которой представлены школьные учебники, хранящиеся в фондах ГПИБ.
Учебник Родиноведения был издан в 1916 году и исчез в вихре революции

Первый раздел посвящен учебникам XIX века, которые отражают опыт создания и методического построения учебной литературы для систематического курса русской истории для школ и гимназий дореволюционной России.

Учебники сгруппированы по трем основным направлениям: официально-охранительное (авторы Устрялов, Иловайский, Беллярминов и др.), либерально-буржуазное (Богословский, Ключевский и др.) и демократическое (Гартвиг, Ковалевский, Покровский и др.).
Как создавался учебник истории, воспитавший героев Великой Отечественной

Второй раздел выставки посвящен учебникам советского периода от переизданий старых, приспособленных для нужд новой школы (Рожков, Трахтенберг, Гуковский), первых советских учебников под редакцией Шестакова, Нечкиной, Минца до сложившегося комплекса учебников по истории конца 1980-х годов.

В третьем разделе представлены современные линии учебников, включенных в федеральный перечень. В отдельном разделе рассмотрен вопрос об отражении истории России в учебниках стран СНГ, Европы и США.

Выставка завершит работу 24 октября 2021 г.

Место проведения: г. Москва, Старосадский пер., д. 9, стр. 1 этаж, Государственная публичная историческая библиотека России

По материалам сайта РИО

Темы дня:
#выставки
#история
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