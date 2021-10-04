В России растут продажи подержанных машин

Эксперты проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом и подвели итоги третьего квартала 2021 года для вторичного авторынка. Согласно данным "Авито Авто", которые есть в распоряжении "РГ", продажи автомобилей с пробегом в стране выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в стране составила 350 000 рублей - на 3,9% больше, чем в предыдущем квартале и на 16,7% больше, чем год назад.

Всё в плюс: динамика продаж и цен на вторичном авторынке

В третьем квартале 2021 года продажи автомобилей с пробегом в стране, по данным Авито Авто, выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом составила 350 000 рублей, увеличившись на 3,9% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и на 16,7% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Самые высокие средние цены на вторичном авторынке были зафиксированы в Москве и Московской области (средняя цена автомобиля с пробегом - 535 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (средняя цена автомобиля с пробегом - 480 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена автомобиля с пробегом - 465 000 рублей).

Среди регионов-лидеров по доступности автомобилей с пробегом - Курганская область (средняя цена - 175 000 рублей) и Алтайский край (средняя цена - 200 000 рублей).

Топ популярных: самые продаваемые на вторичным авторынке бренды и модели

В третьем квартале 2021 года на первом месте среди самых востребованных на вторичном авторынке марок по России - ВАЗ (Lada), автомобили этого бренда с пробегом стоят в среднем 130 000 рублей. На втором месте - Toyota (средняя цена - 675 000 рублей), на третьем - Hyundai (средняя цена - 570 000 рублей). Четвертую позицию занимает Kia (средняя цена - 699 000 рублей), а пятую - Volkswagen (средняя цена - 567 000 рублей).

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (Lada) Priora и ВАЗ (Lada) 2114 Samara. ВАЗ (Lada) Granta - на третьем месте, четвертое и пятое заняли Ford Focus и ВАЗ (Lada) Kalina. Шестое и седьмое места достались моделям Hyundai Solaris и ВАЗ (Lada) 2107. Места с восьмого по десятое занимают ВАЗ (LADA) 2 110, Kia Rio и ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива).

Как и ранее, покупатели автомобилей с пробегом в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте - кроссоверы (SUV), на четвертом - большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось более 80% продаж.