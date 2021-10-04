В смартфонах Samsung появилась очень полезная функция

Разработчики из Samsung начали распространять функцию RAM Plus на новые модели смартфонов. Изначально она была доступна в модели Galaxy A52s 5G.

Как пишет SamMobile, возможность расширить объем оперативной памяти за счет постоянного хранилища (именно так и работает RAM Plus), вопреки ожиданиям, доступна не только в бюджетных моделях. Она появилась в смартфоне Galaxy Z Fold 3, оснащенном 12 Гб ОЗУ.

Зачем топовой модели эта функция, не очень понятно, однако известно, что в первой версии прошивки, которая имелась на Galaxy Z Fold 3 из коробки, RAM Plus не было - она заработала после установки очередного обновления.