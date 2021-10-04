Yonhap: Северная и Южная Кореи восстановили работу по каналам связи

Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили работу по каналам связи. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на министерство объединения Республики Корея и южнокорейских военных.

Отмечается, что межкорейская связь была восстановлена в 09.00 по местному времени (03.00 мск). Между сторонами состоялся телефонный разговор, передает РИА Новости.

Ранее о намерении восстановить каналы связи сообщили в КНДР. Как передало северокорейское Центральное телеграфное агентство, южнокорейские власти должны приложить "положительные усилия" для налаживания отношений между Севером и Югом. В КНДР также призвали соседей помнить о "значении восстановления линий связи".