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Звезда "Бриджертонов" сыграет в триллере создателей "Фарго"

Новости
    04.10.2021, 15:35
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Реже-Жан Пейдж, получивший известность благодаря абсурдистскому историческому сериалу "Бриджертоны" (и вдобавок активно продвигаемый то на роль следующего Джеймса Бонда, то на заглавную роль в "Докторе Кто"), сыграет в новой картине Ноя Хоули, шоураннера сериалов "Фарго" и "Легион". Об этом сообщает портал Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
"Бриджертоны" стали самым популярным сериалом на Netflix

На настоящий момент известно, что работу над картиной будет осуществлять сервис потокового видео Netflix совместно с компанией AGBO братьев Руссо.

Сюжет произведения пока держится в тайне, известно только то, что творческая идея, подлежащая воплощению на экране, придумана Ноем Хоули.

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