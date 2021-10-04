Звезда "Бриджертонов" сыграет в триллере создателей "Фарго"

Британский актер Реже-Жан Пейдж, получивший известность благодаря абсурдистскому историческому сериалу "Бриджертоны" (и вдобавок активно продвигаемый то на роль следующего Джеймса Бонда, то на заглавную роль в "Докторе Кто"), сыграет в новой картине Ноя Хоули, шоураннера сериалов "Фарго" и "Легион". Об этом сообщает портал Deadline.

На настоящий момент известно, что работу над картиной будет осуществлять сервис потокового видео Netflix совместно с компанией AGBO братьев Руссо.

Сюжет произведения пока держится в тайне, известно только то, что творческая идея, подлежащая воплощению на экране, придумана Ноем Хоули.