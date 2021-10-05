Актриса Юлия Пересильд с борта МКС рассказала о впечатлениях от полета

"Для нас сегодня новым было все, - поделилась Юлия. - Каждые десять секунд приносили что-то свое, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живет на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сейчас сплю".

Режиссер Клим Шипенко, полетевший вместе с Юлией, также добавил, что все происходящее больше похоже на сон: "Осознание того, где мы находимся, я думаю, придет со временем".

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с первым в мире киноэкипажем на борту стартовала с Байконура в 11:55 по московскому времени. В космосе Юлия и Клим пробудут 12 дней.