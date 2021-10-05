Блогер нашел "Восход 3М-01", который 30 лет хранился в заводской таре

Блогер Roma Uracco рассказал о своей находке - переходной модели "Восход", которая отличалась новым двигателем и коробкой передач и другими новшествами в конструктивном плане. Этот мотоцикл, как уверяет блогер, простоял 30 лет в гараже.

Для начала - о самой модели, которая является в определённой степени особенной. Несмотря на общую концепцию дизайна этот мотоцикл уже не являлся "3М". "Ноль-первый" получил двигатель от перспективной модели ЗДК-175, которую планировали запустить в производство чуть позднее.

Объём двигателя у "Восход 3М-01" такой же, как у "ЗМ" - 174 куб. см., но у него изменённые карте и поршень, увеличенный диаметр цилиндра, есть пластинчатый клапан на впуске и лепестковый клапан на выпуске. Отличить этот мотор не составит труда: в его горизонтально расположенные рёбра "вписаны" виброгасящие резиновые вставки. В коробке передач были изменены передаточные числа.

Также "Восход 3М-01" получил новую вилку, руль спортивного типа, другой обтекатель из АБС-пластика, боковые багажники.

В 1991 году рекомендованная розничная цена на мотоцикл составляла 1300 рублей.

Интересно другое: эта же капсула времени уже была обнаружена годом ранее. О ней писал "пикабушник" под ником Prostoilogin. Да-да, это тот же самый мотоцикл: тот же пробег, та же бирка со штампов ОТК, та же расходная накладная. Уникальности у этой "капсулы времени" этот факт, конечно, не отнимает, но жаль, что мотоцикл по-прежнему заключён в деревянную клетку…